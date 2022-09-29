Москва, 29 сентября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. На уровне ООН должен быть рассмотрен вопрос о действиях киевского режима во время проведения референдума в республиках Донбасса. Об этом глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил в интервью РИА Новости.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Он отметил, что проведению референдума о воссоединении с Россией пытался препятствовать только киевский режим. Киев предпринимал попытки обстрелов, угроз, давления через уголовное преследование.

«И как раз этот вопрос должен рассматриваться на Совете Безопасности ООН не в части, почему у нас проводится референдум и почему мы выполняем и используем свое право на самоопределение, а именно почему [киевская] сторона оказывает давление на наш выбор, используя для этого все, в том числе и запрещённые методы», — сказал Мирошник.

Международные организации, добавил он, должны понимать, что речь идёт о давлении на свободу выбора и на права человека.

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