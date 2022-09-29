Москва, 29 сентября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Повышение размера материнского капитала — закономерное решение: поддержать семьи с детьми, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Credits-helps.ru Материнский капитал

«По данным микропереписи 2015 года, доля семей с детьми в возрасте до 18 лет составляет 43,6%, в том числе с одним ребёнком-59,8%, двумя детьми 31,1% и 9,1% с тремя и более детьми.

Согласно данным ЕМИСС, наибольшее количество вторых по очередности детей рождается у матерей в возрасте 31-34 года, третьих — в возрасте 32-35 лет. По данным выборочных обследований, на первом месте среди причин откладывания рождения ребёнка идут материальные трудности (54%), далее — отсутствие супруга (и) (22%) и др.

В то же время, реализуемая демографическая политика (основным фактором скорее всего стала выплата пособий) привела к неожиданному результату: к росту числа многодетных семей на фоне снижения общей рождаемости.

Отсюда и закономерное решение: поддержать именно эту часть семей. Поддержка материнства, повышение размера материнского капитала - это вопрос выживаемости нации», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, размер материнского капитала на второго ребёнка составит в 2023 году 779 тысяч рублей.

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