Москва, 29 сентября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Обстрел Куйбышевского района Донецка киевскими нацистами, в ходе которого погибла одна мирная жительница, расследуют российские следователи. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Эмблема СК РФ

«Следователи СК России в рамках уголовного дела будут расследовать факт обстрела [ВСУ] Куйбышевского района Донецка, в результате которого погибла женщина», — говорится в сообщении и добавляется, что при обстреле киевскими боевиками города Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб один мирный житель.

Кроме того, уточняется, что в Мелитополе около школы на улице 50-летия Победы при проезде автомобиля произошёл взрыв закреплённого на дереве самодельного взрывного устройства, в результате чего водитель транспортного средства получил ранения.

«Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и дадут им правовую оценку», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Херсонской области, один мирный житель получил осколочные ранения.