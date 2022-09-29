Москва, 29 сентября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ, которые снимут дополнительные финансовые обязательства с обманутых дольщиков будет внесен в Госдуму, отметил вице-спикер палаты парламента Сергей Неверов («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Неверов

Депутат назвал злободневным вопросом налогообложение дохода гражданина-участника долевого строительства, образовавшегося по итогам получения квартиры или компенсации.

«Для механизмов «Фонда развития территорий» в Налоговом кодексе сделано исключение, но если региональные власти или другая организация осуществляет выплату или предоставляет положенное человеку жилье, то налоговыми органами это воспринимается как доход, подлежащий налогообложению. Но это в корне не правильный, формальный, подход, который обременяет и без того пострадавших от недобросовестных застройщиков людей дополнительными финансовыми обязательствами. Для устранения этой несправедливости и уравнивания в правах всех обманутых дольщиков, независимо от механизма и источника компенсации, приняли решение подготовить и в ближайшее время внести в Государственную думу инициативу по изменению пункта 71 статьи 217 Налогового кодекса РФ», — отметил Неверов в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») заявил, что в ближайшие недели в нижнюю палату парламента будет внесен законопроект о жилищных сертификатах для обманутых дольщиков.