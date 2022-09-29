Самара, 29 сентября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Рабочую группу по вопросам частичной мобилизации создали в Самарской области. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что рабочая группа будет информационно сопровождать реализацию задач по частичной мобилизации и оперативно реагировать на обращения жителей по этой теме.

Отмечается, что несмотря на то, что задачи, которые были поставлены Верховным главнокомандующим, в Самарской области выполняются в полном объеме, вопросы от жителей продолжают поступать. В задачу рабочей группы входит анализ обращений (чтобы не допустить возможного нарушения закона) и ведение разъяснительной работы.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в результате контроля обращений о призыве граждан, которые не соответствуют критериям отбора, 69 мужчин после прохождения дополнительных медобследований и уточнения информации о состоянии здоровья и составе семьи, в соответствии с законодательством получили отсрочку и вернулись домой.