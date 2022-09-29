Богота, 29 сентября 2022, 15:12 — REGNUM Комиссар по вопросам мира в Колумбии Данило Руэда подтвердил, что десять вооруженных групп и незаконных структур отдали приказ об одностороннем прекращении огня, хотя на данный момент правительство не объявило об аналогичном шаге со своей стороны. Об этом пишет агентство EFE.
Руэда отметил, что в число группировок входят Центральный генеральный штаб диссидентов FARC, «Сегунда Маркеталия», Гаитанистские автозащитники Колумбии («Клан дель Гольфо»), а также «различные группировки в городах».
Чиновник подчеркнул, что «каждая группа по-своему демонстрирует готовность» сотрудничать в достижении мира и что на этом этапе правительство Колумбии просит повстанцев «не убивать, не похищать, не пытать» людей.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро объявил в Нью-Йорке, что «в течение нескольких дней» будет предложено «многостороннее прекращение огня, которое станет началом конца насилия в Колумбии», хотя правительство не делало никаких дальнейших заявлений по этому вопросу.