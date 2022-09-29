Богота, 29 сентября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Комиссар по вопросам мира в Колумбии Данило Руэда подтвердил, что десять вооруженных групп и незаконных структур отдали приказ об одностороннем прекращении огня, хотя на данный момент правительство не объявило об аналогичном шаге со своей стороны. Об этом пишет агентство EFE.

Silvia Andrea Moreno Армия национального освобождения (Колумбия)

Руэда отметил, что в число группировок входят Центральный генеральный штаб диссидентов FARC, «Сегунда Маркеталия», Гаитанистские автозащитники Колумбии («Клан дель Гольфо»), а также «различные группировки в городах».

Чиновник подчеркнул, что «каждая группа по-своему демонстрирует готовность» сотрудничать в достижении мира и что на этом этапе правительство Колумбии просит повстанцев «не убивать, не похищать, не пытать» людей.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро объявил в Нью-Йорке, что «в течение нескольких дней» будет предложено «многостороннее прекращение огня, которое станет началом конца насилия в Колумбии», хотя правительство не делало никаких дальнейших заявлений по этому вопросу.