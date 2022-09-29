Тбилиси, 29 сентября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя визит в Абхазию президента Белоруссии Александра Лукашенко, призналась, что затянула назначение посла в Минск. Текст её выступления обнародовала пресс-служба грузинского президента.

Silber_Mel Саломе Зурабишвили

Она выступила 29 сентября во дворце Орбелиани в Тбилиси по случаю освобождения Сухума от грузинских войск, которое в Грузии отмечают, как трагическое «падение» защиты города.

«Я очень рада, что до этого времени затянула этот вопрос и не подписала назначение нового посла в Белоруссии. Мы должны защищать наши законы, нашу территорию, наши принципы и мы должны требовать этого от всех», — сказала Зурабишвили.

Она назвала поступок Лукашенко «циничным» и обвинила его в нарушении грузинского закона «об оккупации».

При этом ранее в правительстве Грузии обвиняли Зурабишвили во вмешательстве во внешнюю политику государства, хотя она по конституции не имеет на это полномочий. В частности, президента обвинили в отказе назначать послов в другие государства.

Напомним, в апреле 2015 года Лукашенко в ходе визита в Грузию заявил, что признаёт «территориальную целостность» республики.