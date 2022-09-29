Парун, Афганистан, , 15:11 — REGNUM В уезде Мандол афганской провинции Нуристан местные жители захватили здания уездной администрации.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Надёжные источники сообщили газете «8 Собх», что это произошло утром 29 сентября.

Собеседники издания утверждают, что местные жители захватили здание администрации из-за того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли Бахрамуддина Нуристани, начальника полиции уезда Мандол при предыдущем правительстве.

Источники сообщают, что талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава администрации бежал из уезда.

Местные жители именно его считают убийцей Бахрамуддина Нуристани.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего об этом не заявили.