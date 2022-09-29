Парун, Афганистан, 29 сентября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В уезде Мандол афганской провинции Нуристан местные жители захватили здания уездной администрации.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Надёжные источники сообщили газете «8 Собх», что это произошло утром 29 сентября.

Собеседники издания утверждают, что местные жители захватили здание администрации из-за того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли Бахрамуддина Нуристани, начальника полиции уезда Мандол при предыдущем правительстве.

Источники сообщают, что талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава администрации бежал из уезда.

Местные жители именно его считают убийцей Бахрамуддина Нуристани.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего об этом не заявили.