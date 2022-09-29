Орел, , 15:11 — REGNUM В Орловской области довели до суда уголовное дело об убийстве, совершённом в 2011 году. Обвиняемым по делу проходит 57-летний ранее судимый мужчина, сообщил 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, в ноябре 2011 года в вечернее время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направлялся на автомобиле в сторону поселка Белоберезовского Орловского района Орловской области. У деревни Плещеево его попросил подвезти 32-летний мужчина. По пути между водителем и пассажиром произошла ссора. Обвиняемый остановил автомобиль, вышел из машины и избил пассажира, а затем нанес ему шесть ударов ножом. От травм потерпевший скончался на месте, обвиняемый скрылся с места происшествия.

Следствию не сразу удалось установить предполагаемого убийцу. В районе совершения преступления работала камера видеонаблюдения — на кадрах попал момент, когда потерпевший садился в машину, однако качество видеозаписи не позволило сразу выявить государственный регистрационный знак автомобиля, Установить номер удалось благодаря криминалистической судебной экспертизе видеозаписи.

«Таким образом, в ходе следствия были установлены принадлежность автомобиля и личность злоумышленника. Также был найден очевидец совершенного преступления, который показал на месте обстоятельства совершения преступления», — сообщили в СК.

Летом 2022 года в следственное управление поступила информация о возможном нахождении обвиняемого на территории Астраханской области, где он и был задержан. Обвиняемый под тяжестью доказательств сознался и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.