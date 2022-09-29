Москва, 29 сентября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. На Землю с МКС вернулся экипаж пилотируемого корабля «С. П. Королёв» («Союз МС-21»). Об этом 29 сентября сообщает Роскосмос в Telegram.

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«Есть посадка! Экипаж пилотируемого корабля «С. П. Королёв» («Союз МС-21») вернулся на Землю!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что аппарат приземлился в 147 км юго-восточнее Жезказгана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, корабль «Союз МС-21» с тремя российскими космонавтами отстыковался от МКС.