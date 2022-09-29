Москва, 29 сентября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Американская авиация занимается изучением пространства вдоль границ России, Белоруссии, а также территории бывш. УССР. Об этом 29 сентября пишет Readovka со ссылкой на данные сервисов отслеживания авиаперелётов.

Military_Material Пилот ВВС США

В небе замечены четыре специализированных самолёта ВВС США. Так, вокруг Калининградской области кружат самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint и самолёт боевого управления и целеуказания E-8C J-STARS.

Кроме того, в воздушном пространстве Румынии находится самолёт дальнего радиоэлектронного обнаружения E-3 Sentry, а над Чёрным морем возле Крыма патрулирует стратегический беспилотный разведчик RQ-4B Global Hawk.