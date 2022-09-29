Москва, , 15:13 — REGNUM Гривна полностью прекратила оборот на территории Луганской Народной Республики. Об этом посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил 29 сентября в интервью ТАСС.

Гривна Иван Шилов © REGNUM

«По крайней мере, если говорить о Луганской Народной Республике, уже очень давно её нет ни в каком обороте», — сказал Мирошник.

Он отметил, что процесс ликвидации таможни между ЛНР и Россией будет сложным, он затянется на месяцы. Будет установлен переходный период, вместо экспортно-импортных будут заключены внутренние контракты на поставки.

Задача республики — полностью пройти путь до легализации воссоединения с Россией. Затем запустится механизм интеграции, добавил посол.

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