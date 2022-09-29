Кемерово, 29 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Вторые Игры стран СНГ пройдут в 2023 году в Белоруссии. Об этом 27 сентября заявил министр спорта республики Сергей Ковальчук в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Кемерово.

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«Вторые игры стран СНГ пройдут в 2023 году в Белоруссии. Был проведён совет стран СНГ по спорту. Эти игры будут открытыми», — сказал Ковальчук.

Он добавил, что уже известны страны, которые хотят принять участие в Играх.

Первые Игры стран СНГ состоялись в 2021 году в Казани.