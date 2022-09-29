Москва, , 15:03 — REGNUM Юань — валюта, которая не относится к недружественным, а главный плюс юаня сегодня лежит не в экономической плоскости, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Юань и доллар

«Сегодня «призрак рецессии» бродит по миру, и коснется он в первую очередь Европы и США, тем не менее, и у Китая намечается замедление темпов роста.

Но китайская валюта остаётся резервной валютой Международного валютного фонда, причём ограниченно конвертируемой по версии МВФ, то есть в некоторых случаях она не может быть использована для валютных операций.

Более того, курс юаня в определённой степени зависит от валютной политики КНР — страны с плановой экономикой. Неконсолидированный прогноз говорит о некотором укреплении юаня по отношению к рублю к концу 202 года.

Среди плюсов юаня — Китай сейчас не относится к недружественным странам, а значит, у России не будет технических и организационных проблем с перемещением средств в юанях между финансовыми институтами разного уровня и разных стран.

Будем надеяться, что покупка китайской валюты в рамках бюджетного правила и его использование в иных целях будет и экономически обоснованным, — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов России исключил возобновления покупок валюты до конца 2022 года.

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