Москва, , 15:02 — REGNUM Законопроект о введении механизма государственных жилищных сертификатов для обманутых дольщиков в ближайшие недели будет внесен в Госдуму, отметил глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

Обманутые дольщики Дарья Драй (с) ИА REGNUM

По его словам, такая опция существенно ускорит решение проблем дольщиков и даст гражданам гарантированную уверенность и защиту их жилищных прав. Пахомов подчеркнул, что механизм сертификатов положительно зарекомендовал себя при решении жилищного вопроса военнослужащих, переселенцев из Крайнего Севера, также набирает обороты его использование для жилищного обеспечения детей-сирот.

«Есть несколько дискуссионных вопросов, среди которых и срок реализации такого сертификата, и кратность получения такого сертификата, и территориальная привязка. Вопрос его индексации остался открытым. Вопрос по количеству сертификатов также требует дополнительной проработки, поскольку есть случаи, когда люди заключают и по три, и по пять ДДУ, выступая уже фактически в качестве инвестора. В ближайшие две недели доработаем проект, согласуем с заинтересованными ведомствами. Далее — внесение на рассмотрение Государственной Думы», — отметил Пахомов в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, депутат Госдумы Сергей Морозов («Единая Россия») заявил, что в законодательство нужно внести дополнительные поправки, которые помогут защитить права дольщиков. В частности, он говорил о сокращении сроков восстановления прав участников долевого строительства, возможности выдачи государственных жилищных сертификатов обманутым дольщикам и вопросах налогообложения таких граждан при восстановлении своих прав.

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