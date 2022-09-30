Ярославль, 30 сентября 2022, 10:44 — REGNUM В Ярославле 6 октября состоится презентация книги «Три деревни. Воспоминания горожанина о деревенском детстве 1980-х» Андрея Тутарикова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам автор.
Автор — член Общественной палаты Ярославской области, в прошлом — помощник губернатора и начальник управления коммуникаций областного правительства. Сейчас живёт и работает в Москве, но много внимания уделяет родной Ярославской области. Он является автором книги «Далёкое и близкое» о прошлом Брейтовского района, статей книги «Брейтовский край» серии «Библиотека ярославской семьи». Новая книга — воспоминания о детстве, проведённом в деревнях Брейтовского и Тутаевского районов.
Деревенская жизнь 1980-х дана глазами городского ребёнка, приехавшего на лето отдохнуть к родным. Впрочем, отдых зачастую заключался в помощи взрослым. Автор описывает участие в заготовке сена и льна, выпасе скота, сборе урожая, ремонте дома и даже тушении пожара. Тутариков рассказывает о деревенских играх, взаимоотношениях людей, обычаях и нравах. К сохранившимся воспоминаниям добавлены и размышления автора — взрослого человека, со своим жизненным опытом.
Иллюстратором книги выступила ярославская художница Софья Голицына. Презентация книги «Три деревни» пройдёт 6 октября в 18:00 в Ярославской областной библиотеке им. Н. А. Некрасова.