Ярославль, 30 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Ярославле 6 октября состоится презентация книги «Три деревни. Воспоминания горожанина о деревенском детстве 1980-х» Андрея Тутарикова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам автор.

Книга «Три деревни»

Автор — член Общественной палаты Ярославской области, в прошлом — помощник губернатора и начальник управления коммуникаций областного правительства. Сейчас живёт и работает в Москве, но много внимания уделяет родной Ярославской области. Он является автором книги «Далёкое и близкое» о прошлом Брейтовского района, статей книги «Брейтовский край» серии «Библиотека ярославской семьи». Новая книга — воспоминания о детстве, проведённом в деревнях Брейтовского и Тутаевского районов.

«В один новогодний вечер мне захотелось записать на бумагу свои воспоминания из детства, которое я проводил в деревнях. И потом осознал, что таких как я — городских ребят, проводивших много времени именно в деревне — немало. Мне кажется, у людей при прочтении моих воспоминаний будут всплывать их собственные счастливые моменты», — рассказал автор книги Андрей Тутариков.

Деревенская жизнь 1980-х дана глазами городского ребёнка, приехавшего на лето отдохнуть к родным. Впрочем, отдых зачастую заключался в помощи взрослым. Автор описывает участие в заготовке сена и льна, выпасе скота, сборе урожая, ремонте дома и даже тушении пожара. Тутариков рассказывает о деревенских играх, взаимоотношениях людей, обычаях и нравах. К сохранившимся воспоминаниям добавлены и размышления автора — взрослого человека, со своим жизненным опытом.

«Это очень многогранная книга. Она и о связи поколений, и о становлении характера, и об ушедшем быте русской советской деревни. Она насыщена множеством мелочей и деталей, благодаря которым читатель полностью погружается и в общее время (последние годы СССР), и время личное (детство). Я бы назвал это художественными мемуарами, которые будут интересны не только тем, у кого есть схожие воспоминания, но и исследователям истории повседневности», — сказал редактор книги Антон Голицын.

Иллюстратором книги выступила ярославская художница Софья Голицына. Презентация книги «Три деревни» пройдёт 6 октября в 18:00 в Ярославской областной библиотеке им. Н. А. Некрасова.