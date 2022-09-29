Москва, 29 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва покинула Россию, сообщает 29 сентября газета «Известия».

(сс) Serge Serebro / news.vitebsk.cc Алла Пугачева

СМИ уточняет, что певица вместе с детьми могла улететь в Израиль из московского аэропорта «Внуково». Собеседник газеты рассказал, что обратного билета у артистки нет, и когда она вернётся в Россию, неизвестно.

Опубликованы кадры приезда Пугачёвой в аэропорт на автомобиле Chevrolet Express.

Напомним, Алла Пугачёва опубликовала сообщение, в котором просит признать себя иноагентом.