Москва, 29 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Установление потолка цен на российский газ обсуждается уже достаточно давно, но пока ЕС не может прийти к единому мнению — и вряд ли в ближайшее время это случится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал новость о том, что Еврокомиссия предложила установить потолок цен на газ из РФ.

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«Если же потолок будет введен, то это может не только не остановить рост цен, но и спровоцировать серьезный дефицит топлива, — сказал Каленов. — Даже вся западная риторика об антироссийских санкциях накаляет обстановку на рынке энергоносителей и усиливает глобальный энергетический кризис. С учетом превышения спроса над предложением у России есть и другие рынки сбыта, например, Китай, Турция, страны СНГ. Европе же придется гораздо сложнее. Пытаясь нанести вред России, Запад прежде всего вредит сам себе».

По его словам, из-за дефицита топлива многие европейские производства находятся под угрозой, в первую очередь энергоемкие — металлообрабатывающая и химическая промышленность.

«Поэтому прежде чем принимать такие решения, Западу стоит серьезно подумать о последствиях», — подытожил Каленов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия выступила с новыми предложениями по возможному ограничению цен на газ.