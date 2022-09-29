Брюссель, 29 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию является нарушением международного права. Об этом 29 сентября на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он подчеркнул, что Евросоюз решительно осуждает этот визит.

«Расцениваем это как нарушение суверенитета, территориальной целостности Грузии и нарушение международного права», — подчеркнул Стано.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября белорусский президент Александр Лукашенко посетил госдачу «Пицунда», расположенную на территории Абхазии. Он заявил, что нужно выстраивать экономические отношения с республикой.

Белорусский лидер также подчеркнул, что Минск не будет спешить признавать суверенитет Абхазии, но этот процесс начался.

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В свою очередь МИД Грузии потребовал от Белоруссии объяснить визит Лукашенко в Абхазию без согласования с Тбилиси. В ведомстве назвали это «нарушением государственной границы».

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