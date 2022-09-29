Донецк, , 15:00 — REGNUM В результате обстрела киевскими боевиками из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS населённого пункта Золотое-5 Луганской Народной Республики (ЛНР) разрушен Дворец культуры. Об этом 29 сентября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Система залпового огня HIMARS

«В результате обстрела населённого пункта Золотое-5 с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 4 ракеты типа M31 GMLRS), разрушен Дворец культуры им. Островского», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляется, что также при обстреле получили повреждения 15 многоквартирных жилых домов, ясли-сад «Берёзка», почтовое отделение и продуктовый магазин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские каратели обстреляли Зайцево и Минеральное в Донецкой Народной Республике.