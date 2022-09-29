Джакарта, 29 сентября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Султан Тернате Хидаятулла Сях назначил президента Индонезии Джоко Видодо принцем султаната Тернате, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Назначение состоялось посредством традиционной процессии в султанате Тернате.

«Его Превосходительство президент был коронован как принц султаната Тернате с титулом Кайтджил», — заявил султан Тернате Хидаятулла Сях.

Титутул Кайтджил означает «великий лидер». Ранее Джоко Видодо получил почетный титул от султаната Бутон.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел и посольство Индонезии в Лондоне рассматривали дела индонезийских трудящихся-мигрантов, которым пришлось заплатить большие суммы денег, чтобы иметь возможность работать сезонными рабочими на нескольких британских плантациях.