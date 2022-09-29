Кызыл, , 14:58 — REGNUM Жителей Тувы предупредили об ухудшении погоды в ближайшие сутки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Среднесибирского гидрометцентра.

Снежная трасса Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Так, ночью 30 сентября в регионе ожидается очень сильный северо-западный ветер, порывы до 15-20, местами до 25 метров в секунду. Местами в течение суток сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

Днём в регионе возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах местами гололедица.