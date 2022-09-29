Тбилиси, , 14:58 — REGNUM Спецпредставитель генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина, прибыв в Тбилиси, назвал «неудовлетворительным» уровень проведения реформ в республике. Об этом 29 сентября сообщает агентство «Новости — Грузия».

НАТО за мир Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным журналистов, Хавьер заявил об опасениях по поводу готовности Тбилиси продолжать путь евроинтеграции.

«Вы должны догнать поезд, а для этого нужно подготовить и осуществить реформы, о которых мы просим. Мы не знаем, что произойдет, если вы не будете готовиться и не сможете догнать этот поезд», — сказал представитель Альянса.

Он добавил, что 12 условий Брюсселя, предъявленных Грузии для получения статуса кандидата на вхождение ЕС, совпадают с тем, что рекомендует НАТО.

Напомним, Евросовет вместо присуждения ожидаемого в Грузии статуса кандидата в ЕС заявил, что признаёт её «европейскую перспективу», и потребовал сначала выполнить 12 условий. В том числе требуется добиться «деполяризации» между властями и оппозицией, которая годами проводит акции протеста или бойкотирует работу в парламенте.

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