Москва, 29 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Индексация пенсий в России производится каждый год 1 января, в 2023 году они будут увеличены на 4,8%. Однако в 2022 году их уже внепланово повышали на 10%, поэтому по итогам года рост пенсий превзойдет ожидаемый уровень годовой инфляции в 12–13%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Решение Минтруда было ожидаемым, так как неделю назад правительство РФ решило определить размер прожиточного минимума (ПМ) и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в «особом порядке», отойдя от прежней схемы расчётов. С 1 июня их также внепланово повышали, как и пенсионные выплаты, только сразу на 19,45% (ПМ).

При этом его планируется еще поднять с 1 января еще на 3,28%, что также полностью покроет годовую инфляцию. На этом фоне темпы увеличения пенсионных выплат на 14,8% за год выглядят даже отстающими.

Но при этом надо учитывать, что резкое увеличение пенсионных выплат, ПМ и МРОТ могут разогнать инфляцию, именно поэтому их увеличивают постепенно, отойдя от привычных схем.

Намерения повысить пенсионные выплаты с 2023 года еще на 4,8% соответствуют уровню годовой инфляции и цели по ней в ближайшие три года, поэтому данную инициативу стоит поддерживать .

А что касается бюджета, то на 2023 год он сверстан с дефицитом в 2,9 трлн рублей, но проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2023 год уже внесен на рассмотрение в госдуму, вероятно он будет утвержден. В бюджете данного фонда 9,5 трлн рублей, 9 трлн из которых придется на страховые пенсии», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России страховые пенсии по старости с 1 января 2023 года проиндексируют на 4,8%. Средний размер пенсии составит 21 тыс. 864 рубля, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

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