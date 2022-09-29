Москва, , 14:57 — REGNUM В РФ под угрозой снижения зарплат находятся работники сферы услуг, производства автомобилей и авиаперевозок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал данные Росстата, согласно которым реальные зарплаты жителей РФ в июле 2022 года снизились на 3,2% по сравнению с июлем 2021 года, а по сравнению с июнем 2022 года — на 6,5%,.

Зарплата Peggy Marco

«По подсчетам Росстата, мы наблюдаем постепенную стабилизацию реальных зарплат. Если следовать логике статистического ведомства, то уровень снижения реальной заработной платы в годовом выражении не превысит 3-5%, — сказал Сафонов. — Однако надо понимать, что методика подсчета инфляции учитывает все цены в экономике, когда для полной оценки влияния инфляции на покупательную способность надо считать потребительскую инфляцию».

Кроме этого, как полагает Сафонов, необходимо обратить внимание на ряд важных моментов.

«В частности, на снижение размеров оплаты труда и ее стагнацию работают и неполная занятость (альтернатива увольнениям), и снижение потребления населением услуг (где доля труда самая высокая), снижение объемов потребления товаров. Эти факторы давят на заработную плату в сторону ее снижения, — сказал Сафонов. — В 2023 году Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение ВВП — это тоже фактор, который будет препятствовать росту зарплат. В качестве противовеса может выступить дефицит кадров, но это, в свою очередь, при стагнирующей экономике приведет к росту цен. Под угрозой снижения зарплат находятся работники сферы услуг, производства автомобилей, авиаперевозок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ реальная начисленная зарплата в июле 2022 года снизилась на 6,5%.

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