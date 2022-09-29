Владикавказ, , 14:56 — REGNUM Власти Северной Осетии предприняли меры, предупреждающие наступление гуманитарной катастрофы в районе пункта пропуска «Верхний Ларс». Для людей, ожидающих проезда, организованы пункты питания и обогрева, санитарные зоны, налажена работа по уборке накопившегося за несколько дней мусора и по оказанию медицинской и психологической помощи.

КПП Верхний Ларс Sktu.customs.gov.ru

Об этом рассказал 29 сентября в своем телеграм-канале глава РСО-Алании Сергей Меняйло. Он отметил, что лично контролирует работу, которая проводится на пункте пропуска «Верхний Ларс» и подъездах к нему.

«Еще вчера положение было близко к критическому: люди, которые прибыли в республику с тем, чтобы пересечь государственную границу, создали многокилометровые заторы на подъездах к Ларсу, оказались в положении, когда ожидание могло затягиваться на несколько суток, к чему никто из них оказался не готов. В социальных сетях писали о гуманитарных последствиях такого наплыва людей — в очереди не было воды, еды, лекарств», — сообщил Меняйло.

По его словам, в настоящее время на подъездах к КПП «Верхний Ларс» развернут городок жизнеобеспечения, в палатках для отдыха и приема пищи можно зарядить мобильные устройства, в медицинском модуле работают медики и психологи МЧС и медицины катастроф. Круглосуточно курсируют вдоль очереди из автомашин два экипажа скорой помощи, организована медпомощь работниками ФАПов и амбулаторий в близлежащих селах Чми, Балта и Редант.

Вдоль очереди также организована уборка мусора, состояние этой территории за несколько дней приблизилось к критическому, отметил глава субъекта РФ. Он также выразил благодарность активистам и добровольцам, которые на личные средства организовали подвоз продуктов людям из очереди, среди которых много женщин и детей.

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