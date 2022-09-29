Москва, , 14:56 — REGNUM Из-за геополитических проблем рынок энергоносителей, вероятно, нескоро вернётся к показателям 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание главы Всемирного банка Дэвида Малпасса о том, что в ЕС растут риски рецессии из-за слабого евро и высокой инфляции.

Флаг ЕС Yanni Koutsomitis

«Ускорение инфляции сегодня — общемировой процесс, — сказал Ковригин. — Его основной причиной является резкое повышение цен на энергоносители, что чревато ростом издержек для производителей. Такая инфляция и ослабление мировых валют создают реальную угрозу рецессии в Европе и во всем мире. Рынок энергоносителей из-за геополитических проблем, вероятно, нескоро вернётся к показателям 2021 года. Существует явный риск нехватки нефти и газа в Европе из-за санкционной политики. Предстоящая зима будет во многом показательной».

По его словам, сейчас трудно говорить о перспективах евро — слишком непредсказуемыми являются международные отношения.

«Однако слабая валюта еврозоны определит как минимум весь остаток 2022 года и весь 2023 год. Сам по себе слабый евро не несет серьезных угроз экономике и производителям. Но в совокупности с высокими издержками, сужением рынков сбыта вполне определенно станет фактором рецессии», — считает Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению китайских экспертов, страны ЕС занимаются саморазрушением под диктовку США.

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