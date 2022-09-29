Анкара, 29 сентября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером 29 сентября намерен переговорить с российским лидером Владимиром Путиным по телефону, чтобы оценить ситуацию вокруг б. УССР. Об этом Эрдоган заявил в ходе своего выступления в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

«Сегодня вечером у нас будут переговоры с господином Путиным, и у меня будет возможность оценить проблемы с [б. УССР]», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин сделает то, что он задумал.

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