Москва, , 14:55 — REGNUM В России в 2022 году инвестиции в недвижимость, скорее всего, сильно упадут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Причин несколько. Во-первых, сейчас количество думающих об ипотеке сильно сократилось. Кто-то уезжает из страны, кто-то как раз распродает свое имущество. А кто-то начинает экономить, так как не понимает, что нас ждёт в ближайшем будущем, — сказал Головченко. — Во-вторых, банки резко начали отказывать в выдаче даже одобренных кредитов. Это тоже очевидно — никому не нужны невозвраты займов. Боятся, что их ждут кредитные каникулы за счёт самих же банков. В-третьих, население быстро беднеет и не видит позитивных перспектив. О какой недвижимости может идти речь в такой ситуации? Ставки по кредитам в ближайшее время начнут расти. Это очевидно. Период смягчения денежно-кредитной политики закончился. Это уже тоже очевидно».

По его словам, объем инвестиций в недвижимость может упасть в два раза уже в 2022 году.

«Если же ситуация будет ухудшаться, тогда возможно полное сворачивание инвестиций в недвижимость. При падении объема инвестиций происходит падение и объема застройки. Так что пока, возможно, будет баланс. Мало спроса и мало инвестиций. Но из-за нестабильности мы можем увидеть резкий рост распродаж недвижимости, в частности от тех, кто покидает нашу страну. Тогда пойдет неминуемый обвал цен», — подытожил Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что в условиях стагнации доходов и неуверенности домохозяйств в будущем граждане РФ предпочитают переносить решения о приобретении квартир на более поздние сроки.

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