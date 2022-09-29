Бухарест, 29 сентября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал закон, предусматривающий резкое повышение размеров минимального пособия по безработице в стране. Об этом 29 сентября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

PavelD Румыния

Согласно официальной информации, уже с 1 октября текущего года выплаты соответствующей категории румынских граждан будут увеличены в среднем на 40%.

«Это позволит в значительной степени повысить жизненный уровень сотен тысяч наших соотечественников, лишенных возможности стабильного заработка», — резюмировал Йоханнис.

Ранее соответствующий документ был одобрен большинством голосов народных депутатов в парламенте Румынии.

Напомним, на сегодняшний день выплаты по безработице в стране составляют 500 леев ($99). Кроме того, граждане, состоящие на учете в отделениях социальных служб, получают талоны на питание и одежду.