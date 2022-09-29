Салехард, 29 сентября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. География экспедиций учёных Научного центра изучения Арктики затронула все муниципальные образования Ямала. Специалистами был собран большой объём научного материала о состоянии водных объектов, влиянии изменения климата на ландшафты Полярного Урала и другие данные, которые используются для разработки мероприятий по улучшению экологической ситуации в арктическом регионе и адаптации к глобальному потеплению. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Andrei Chugunov Полярный Урал

По результатам полевого сезона было составлено около 159 карт и реестров захламлённых территорий. Также было взято 110 проб поверхностных вод и донных отложений, 150 образцов почв и более 600 листов гербария.

Роман Колесников, ведущий научный сотрудник сектора охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики, отметил, что по итогам прошлого полевого сезона учёными были разработаны природоохранные мероприятия для муниципалитетов, которые были реализованы в текущем году. Благодаря этому были убраны захламленные участки берегов, ликвидированы источники загрязнения нефтепродуктами, что позволило улучшить состояние водоохранных зон.

В июне 2022 года прошла экспедиция на предгорьях Полярного Урала, где учёные провели комплексные экологические исследования. В этом районе запланировано строительство международной арктической станции «Снежинка» и автодороги к ней. Во время экспедиции были выявлены занесённые в Красную Книгу Ямала растения.

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Учёными во время экспедиции на Полярном Урале были отобраны 120 образцов лиственницы и ольхи. Исследования показали, что средний возраст деревьев составляет 51 и 57 лет, а у лиственницы, собранной на северо-западной экспозиции, средний возраст — 118 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) приступили к работам в Центральной Арктике по поиску ледового поля для обустройства научного лагеря дрейфующей полярной экспедиции «Северный полюс — 41». Поиск места обустройства будет осуществляться вертолётом Ка-32.

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