Москва, , 14:51 — REGNUM Информация о распоряжении, которое предписывает МФЦ Москвы выдавать повестки мужчинам, является ложной. Об этом 29 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы центра госуслуг Москвы «Мои документы».

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московские МФЦ якобы получили негласное распоряжение о выдаче повесток мужчинам до 34 лет.

В пресс-службе центра госуслуг Москвы «Мои документы» рассказали, что информация о таком распоряжении является ложной.