Москва, 29 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Информация о распоряжении, которое предписывает МФЦ Москвы выдавать повестки мужчинам, является ложной. Об этом 29 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы центра госуслуг Москвы «Мои документы».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московские МФЦ якобы получили негласное распоряжение о выдаче повесток мужчинам до 34 лет.

В пресс-службе центра госуслуг Москвы «Мои документы» рассказали, что информация о таком распоряжении является ложной.