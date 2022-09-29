Астана, 29 сентября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Власти Казахстана пытаются договориться с руководством России об организации специального режима пропуска на границе между странами для граждан Казахстана. Об этом 29 сентября сообщил журналистам вице-премьер — министр торговли и интеграции республики Серик Жуманагрин.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан, граница с Киргизией

«Сейчас мы ведём переговоры об организации «зелёного коридора» для наших граждан и автомобилей с продовольствием», — сказал глава ведомства.

По его мнению, этот вопрос нужно решить уже сегодня, в крайнем случае — завтра. Для этого нужно договориться руководителям пограничных служб двух стран.

Стоит отметить, что в связи ростом потока граждан России желающих выехать в Казахстан, в Астраханской области на границе открыли пункт мобилизации.