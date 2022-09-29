Москва, , 14:49 — REGNUM На основании решения о возобновлении покупок валюты можно предположить, что перед Минфином РФ и экономическим блоком правительства в целом так и не была поставлена задача по масштабной модернизации экономики и полноценному импортозамещению, заявил корреспонденту ИА REGNUM квалифицированный частный инвестор, независимый финансовый советник при Министерстве финансов РФ Марсель Миннахмедов.

Валюта Ivar Husevåg Døskeland

«Возвращение к бюджетному правилу предполагает, что сверхдоходы от продажи углеводородов будут стерилизованы в резервных фондах. В соответствии с бюджетным правилом, устанавливается следующее ограничение от продажи углеводородов зарубеж. В бюджет уходят лишь деньги, полученные от продажи нефти и газа лишь до определенного «потолка цен».

Если нефть начинает стоить больше этого уровня, то полученные за этот счет дополнительные доходы не направляются в казну. На них приобретают валюту и отправляют на хранение в Фонд национального благосостояния. Центробанк, гипотетически, может принять решение направить их на текущие нужды или перспективные проекты в экономике. Но руководство ЦБ РФ последние 20 лет последовательно выступало против этого.

Полагаю, что в отсутствие крупномасштабных финансовых вливаний анонсированные планы импортозамещения невозможны в принципе. Вероятно, власти обеспокоены падением доходов в экспортно ориентированных отраслях, а дефицит «сложного импорта» намерены покрывать за счет реструктуризации потоков внешней торговли.

Точно можно лишь утверждать, что руководство Минфина настаивает на сохранении макроэкономической модели, сложившейся в России к моменту начала вооруженного конфликтав б. УССР. С учетом динамики политической и военной конъюнктуры, данное решение сложно назвать дальновидным.

Но необходимо учитывать, что, очевидно, логика политики Минфина выстраивается во многом вне контекста кризиса в б. УССР. И это представляется вполне естественным: экономика РФ не была централизованным образом мобилизирована, бюрократический аппарат не получил четких вводных и продолжает действовать в рамках старого алгоритма принятия решений, который никто из представителей высшего политического руководства так и не пересмотрел.

Можно предположить, что в глазах высшей бюрократии основные риски, связанные с влиянием внешнеполитического фактора, уже купированы, и экономику можно возвращать на привычные рельсы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Антон Силуанов заявил, что покупка дружественной иностранной валюты на рынке может начаться уже в 2022 году.

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