Осташков, Тверская область, , 14:49 — REGNUM Двое подозреваемых в совершении убийства водителя такси в городе Осташкове Тверской области арестованы, сообщили 29 сентября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России Тверской области.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, в период с 26 по 27 сентября текущего года двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали такси. Когда 26-летний водитель прибыл по вызову, то пьяные пассажиры вытащили его из салона автомобиля, повалили на землю и и несколько раз ударили битой по голове. Затем они скрылись на автомобиле потерпевшего. Самого водителя госпитализировали, однако в больнице он скончался.

29 сентября суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие намерено в ближайшее время предъявить им обвинение.