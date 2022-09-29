Берлин, , 14:48 — REGNUM Федеральная разведывательная служба ФРГ передаёт киевскому режиму данные о передвижении Вооружённых сил (ВС) России, однако делает это с задержкой в несколько дней. Об этом 29 сентября сообщает немецкая газета Zeit.

Германия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По данным из Берлина, сведения передаются с задержкой в несколько дней», — говорится в публикации и уточняется, что речь идёт о данных с территории б. УССР, а не с территории России.

Также указывается, что разведка Германии пользуется данными со спутников, а также радиоперехватами разговоров военнослужащих ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что со 2 по 5 октября министр объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ посетит Германию.