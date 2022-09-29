Херсон, 29 сентября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Киевские боевики нанесли ракетный удар по поселку Казацкое в Херсонской области, один мирный житель получил осколочные ранения. Об этом 29 сентября сообщили в минздраве области.

Артиллерия ВСУ

«Сегодня (29 сентября) днем [киевские] националисты нанесли ракетный удар по пгт Казацкое Бериславского района Херсонской области. В результате пострадал один гражданский», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что пациент с осколочными ранениями был доставлен в одно из лечебных учреждений нашего региона. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь.