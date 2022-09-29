София, , 14:46 — REGNUM В ближайшее время правительство Болгарии приступит к реализации масштабной программы по оказанию помощи своим согражданам в выезде с территории Российской Федерации. Об этом 29 сентября со ссылкой на заявление болгарского МИД сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как отмечено в документе болгарского внешнеполитического ведомства, речь идет о предоставлении лицам, имеющим паспорта граждан Болгарии, «технических и материальных средств для эвакуации из РФ».

«Указанной категории лиц необходимо явиться в дипломатические представительства нашей страны в России, — заявил болгарский министр иностранных дел Николай Милков. — Расходы по соответствующему трансферу берет на себя официальная София».

Напомним, ранее МИД Болгарии рекомендовал болгарским гражданам покинуть Россию. София отказалась признавать результаты референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Кроме того, болгарские власти поддержали инициативу ряда стран ЕС о новых политических и экономических санкциях против Москвы.