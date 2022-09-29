Луганск, 29 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Почти 1200 обстрелов со стороны киевских войск зафиксировали в ЛНР с середины февраля, с начала обострения конфликта. Об этом сообщает 29 сентября представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Осколок вражеского снаряда

С 17 февраля по 29 сентября ВСУ обстреляли ЛНР 1187 раз. При этом они выпустили более 10 тыс. боеприпасов, в том числе 335 ракет с помощью системы залпового огня HIMARS, произведённой в США.

В СЦКК зафиксировали гибель 100 человек в результате обстрелов. Получили ранения 304 мирных жителя.

«В результате обстрелов семь детей погибли и 27 получили ранения», — добавили в ведомстве.

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