Якутск, 29 сентября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Якутии изменяют программное обеспечение, на котором работают органы власти, ради безопасности данных и надёжности хранения документов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября сообщили в пресс-службе правительства региона.

За компьютером

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Перемены внедряют в рамках обеспечения требований к защите информации и повышению качества услуг гражданам. На переход на отечественный софт были выделены бюджетные средства. Российскими станут средства защиты информации, операционных систем и приложений. В соответствие требования закона также приведены объекты критической информационной инфраструктуры.

«Кроме этого, проводятся аттестационные мероприятия государственных информационных систем. Осуществляется профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов по информационной безопасности», — отметили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России обозначит предельные сроки перехода на программное обеспечение отечественной разработки по всем ключевым позициям, заявил 13 сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он рекомендовал руководству компаний «не пытаться переждать».