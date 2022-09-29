Москва, 29 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Масштабность и в то же время непродуманность антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) привела к тому, что они становятся все более избирательными, заявил корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«ЕС стремится защитить себя от рисков больших потерь того импорта, который для его стран является критическим. Так, например, среди последних санкций введен запрет на импорт стали, но было разрешено продолжать ввозить алмазы. В отношении российской нефти среди стран ЕС так и нет консенсуса, поэтому не наблюдается никакого прогресса в отношении обещанных ранее «потолков» цен на нефть.

По мере проведения Россией референдумов в освобожденных от киевского режима областях, ЕС вернулся к новым пакетам антироссийских санкций. Похоже, что в ЕС только сейчас начинает возникать понимание, что ограничения, касающиеся внешней торговли с Россией, необходимо было просчитывать, вводя, прежде всего, те санкции, которые больнее всего ударят по экономике России.

Сейчас же делать это, когда экономика многих стран ЕС вплотную приблизилась к рецессии, почти бесполезно. Кроме того, в нынешних условиях очень сложно измерить последствия санкций и при их введении нужны нестандартные ходы и решения (как это было, например, с требованием к европейским покупателям российского газа оплачивать его импорт российскими рублями), а не просто введение эмбарго и мер экспортного контроля.

К тому же, растущие разногласия между странами-членами ЕС ограничивают возможности и масштабы введения новых санкционных ограничений. Уже есть четкое понимание среди стран, что многие санкции попросту провалились.

Несмотря на то, что официальные лица ЕС говорят о том, что нынешние санкции — самые жесткие в истории, цель, которую они преследовали — прекращение Россией военной операции – так и не была достигнута.

Потенциальный экономический кризис в ЕС попросту сузит пространство для маневра, и со временем ЕС будет вынужден снять часть санкций, что, например, уже произошло в отношении некоторых товаров.

Парадоксально, но санкции ЕС усилили позиции России во внешнеэкономической сфере, стимулируя профицит торгового баланса, поскольку импорт в Россию по многим позициям стал ограничен (то есть расходы России на импорт снижаются), а экспорт, напротив, вырос ввиду значительного роста цен на энергоносители.

Тактика избирательных санкций ЕС в целом не обеспечит краткосрочных негативных последствий для российской экономики. Вместе с тем, нельзя говорить о том, что российская экономика не ощущает этих санкций.

Однако в нынешних условиях, когда ЕС столкнулся с «эффектом бумеранга» собственных санкций, гораздо большую роль играет то, чей проигрыш в этой экономической войне будет бóльшим», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕС собирается запретить ввоз некоторых видов стальной продукции из России, а также экспорт в РФ определенных полупроводников.

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