Чебоксары, 29 сентября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам восьми месяцев темпы промышленного производства снизились, в том числе спад произошёл в обрабатывающих производствах. Наибольшее снижение зарегистрировано в производстве готовых металлических изделий, максимальный рост произошёл в металлургической промышленности. Это следует из обновлённых данных Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оборудование

Индекс промышленного производства в январе–августе 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в Чувашии составил 98,2%, в том числе в обрабатывающих производствах — 97,8%, в электроэнергетике и водоснабжении — 102,7% и 87,4% соответственно, в сфере добычи полезных ископаемых – 96,5%.

За указанный период в обрабатывающих производствах в 13 отраслях экономики, которые подпадают под мониторинг ведомства. Более всего упало производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — индекс составил 54,7%. Также значительно сократился объём производства компьютеров, электронных и оптических изделий (индекс 62,5%), мебельной промышленности (71%) и производстве прочих готовых изделий (73,7%).

На прежнем уровне осталось производство автотранспортных средств и химических веществ. Максимальный рост произошёл в металлургии, где индекс производства за указанный период составил 139,2%, а также в производство машин и оборудования с индексом 127,1%.

Отметим, что в августе 2022 года по сравнению с июлем индекс промышленного производства в Чувашии составил 98,1%, к августу 2021 года — 93,5%.

Как сообщало ИА REGNUM , В Чувашии в январе–августе 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом темпы жилищного строительства возросли на 87,8%.

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