Москва, 29 сентября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Гражданам, которые в настоящее время находятся на территориях, подконтрольных Киеву, но стремятся в сторону России необходимо дать шанс. Об этом 29 сентября заявил глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. В частности, речь идёт о Харьковской области.

Флаг и герб Харьковской области. (освобожденных ВС РФ территорий Харьковской области)

«Кем быть, где быть, в составе какого государства, можно [решать] только тогда, когда они (Харьковская область — прим.) будут выведены из-под контроля [киевского] режима, который, собственно, является марионеточным. Поэтому [нужно] вывести их из-под этого контроля, и тем самым мы будем решать проблемы своей безопасности», — сказал в беседе с РИА Новости глава представительства.

Мирошник также уверен, что решать вопрос «демилитаризации и денацификации» необходимо на большинстве территорий, где могут располагаться подразделения, которые угрожают безопасности районов, которые в ближайшее время станут территориями России.

«Но и (необходимо — прим.) дать возможность, дать шанс нашим согражданам, которые там, таким же русско-культурным людям, русскоговорящим, стремящимся в нашу сторону, но сейчас зажатыми [киевским] режимом», — подчеркнул Мирошник.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о воссоединении с Россией. После подсчёта 100% бюллетеней стало известно, что в ДНР за воссоединение с РФ высказались 99,23% при явке 97,51%, в ЛНР — 98,42% избирателей при явке 94,15%, в Запорожской области — 93,11% избирателей при явке 85%, в Херсонской области — 87,05% проголосовавших при явке 78,86%.