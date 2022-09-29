Берлин, , 14:41 — REGNUM Мэрия столицы Румынии Бухареста получит в дар от властей Германии фрагмент Берлинской стены, разделявшей в 1961 — 1989-м годах ГДР и ФРГ. Об этом 29 сентября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Ноябрь 1989 г. Берлинская стена с взобравшимися на неё немцами на фоне Бранденбургских ворот Lear 21

Согласно официальной информации, передача «сувенира» будет осуществлена в рамках международной конференции «Германия и новый мировой порядок» («DNWO»), часть которой пройдет в румынской столице 4 — 5 октября текущего года.

«Во второй половине ХХ века тысячи румын бежали через Венгрию и Австрию в Германию, и Берлинская стена для них являлась своеобразной границей между прошлым и будущим», — говорится в заявлении оргкомитета «DNWO», организованного при посредничестве немецкого правительства.

При этом представители ряда общественных организаций в Румынии подвергли сомнению целесообразность запланированного мероприятия. По словам скептиков, в условиях энергетического кризиса в Европе Бухаресту и Берлину следует сосредоточить усилия на обеспечении своих граждан теплом и электричеством в преддверии зимнего сезона 2022 — 2023-го годов.