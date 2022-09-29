Бишкек, , 14:40 — REGNUM Свердловский районный суд столицы Киргизии завершил рассмотрение уголовного дела против журналиста-расследователя Болота Темирова, обвинявшегося в хранении наркотиков, незаконном пересечении границы и подделке документов.

В суде Prokuror-kaluga.ru

Гособвинение потребовало приговорить редактора сайта коррупционных расследований к пяти годам лишения свободы, адвокаты попросили оправдать его ввиду отсутствия состава преступления.

В итоге председательствующий на процессе судья Акылбек Адимов вынес решение о признании Темирова невиновным в хранении наркотиков, поскольку обвинение строилось только на показаниях задержавших его милиционеров, а также в незаконном пересечении государственной границы — тоже из-за отсутствия доказательств.

В то же время суд признал журналиста виновным в подделке документов — гособвинение доказало, что он использовал подложные данные при получении паспорта. Но наказание ему не назначили в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

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