Москва, 29 сентября 2022, 14:40 — REGNUM Всему народу России придется заплатить цену за создание трехмиллионной профессиональной армии, но большую цену должны заплатить сверхбогатые, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
По его словам, если все это не будет правильным образом развиваться в согласовании с общей трансформацией и оздоровлением системы в России, то к 2030 году России уже не будет. Поскольку в ситуации не переломленного системного регресса в стране, ее жизненные потенциалы будут падать на фоне все усиливающегося внешнего давления.